AZ-supporters maken zich in nat Manchester klaar voor wedstrijd: "Dit moet je eens meemaken"

MANCHESTER - Zo'n 4000 supporters van AZ zijn afgereisd naar Manchester om het laatste hoofdstuk in de groepsfase van de Europa League mee te maken. "Vanavond gaan we voor gelijkspel, 2-2. Zondag winnen we 2-0 van Ajax."

Jan Bleeker uit Heerhugowaard reisde gistermiddag naar het regenachtige Manchester. "In Nederland schijnt de zon misschien, maar hier is de wedstrijd." Voor hem was het geen vraag of hij naar Manchester af zou reizen om de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League te bekijken. "Dit is een wedstrijd waarvan je denkt, dit moet je eens meemaken en dan moet je erbij zijn."

Wim Leering uit Heiloo is vanmorgen aangekomen in Manchester: "Je moet er toch wat voor over hebben", vertelt hij tegen NH Nieuws. Leering woont in Heiloo en is opgegroeid met AZ. "Nu is het zover, gaaf!"

Volgens hem is Manchester een mooie club die bij veel mensen bovenaan het lijstje staat om eens te bezoeken. Het weer houdt hem niet tegen: "We kunnen alvast wennen voor zondag thuis tegen Ajax, als we zonder dak moeten spelen." Voor vanavond gokt hij op een gelijkspel: 2-2. Hij gaat er echter wel vanuit dat er zondag, voor het eerst weer in eigen huis tegen Ajax, gewonnen gaat worden.