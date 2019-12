Haarlemse ondernemers bouwen op leeg terrein: "Er was hier niets te beleven"

De constructie is helemaal zelf gemaakt en ontworpen, en bovendien van duurzaam hout in elkaar gezet. "We krijgen hout van Haarlemse ondernemers. Soms gratis, en soms tegen een zacht prijsje," vertelt Smallegange. "Dat hout was in sommige gevallen anders weggegooid."

Een duurzaam project dus, volgens de initiatiefnemer. Bezoekers kunnen volgende week ook een documentaire over duurzaamheid komen kijken, als het terrein dienst doet als openluchtbioscoop. "En zo worden er nog meer activiteiten gepland", aldus Smallegange.

Groter project

20 december moet de creatieve plek geopend zijn. Vanaf januari bouwen meerdere ondernemers aan het grotere project. "Niemand stak de handen uit de mouwen," zegt Smallegang. "Maar wij wel. Je bent jong en je wil wat."