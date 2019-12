Dode bij schietpartij in Amstelveen: daders op de vlucht geslagen

AMSTELVEEN - Bij een schietpartij aan de Escapade in Amstelveen is vanmiddag een dode gevallen.

De schietpartij vond plaats rond 17.15 uur. De politie zoekt de daders, die mogelijk zijn weggereden in een zilveren Volkswagen Transporter met geblindeerde achterruiten.

Via Burgernet wordt opgeroepen om de inzittenden niet zelf te benaderen.

Volgens misdaadjournalist Wouter Laumans was het slachtoffer net zijn kind in de auto aan het zetten. Het kind zou na de schietpartij de sportschool in zijn gerend.

Een half uur na de schietpartij werd aan de Buitensingel in Duivendrecht een brandende auto aangetroffen. De politie onderzoekt of er een link is tussen de schietpartij en het brandende voertuig.