Crokinole? Zaterdag eerste NK voor onbekend bordspel

Doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verdienen. De meeste punten krijg je als je het schijfje in het middelste gat, de toad, schiet. Je kunt crokinole één tegen één spelen of in teams van twee, zoals op het NK aanstaande zaterdag.

Organisator Sjoerd Diemel kwam tijdens zijn wereldreis in aanraking met het spel en was vanaf het begin enthousiast: "Als je begint, is het moeilijk om te stoppen. Er zit een raar soort verslaving aan, je wil gewoon die schijfjes in het gaatje krijgen."

Besmetten

Terug in Nederland bestelde de Haarlemmer online een bord en besmette zijn vrienden. Nu, ruim anderhalf jaar later, wordt het ook gespeeld in Brabant en Utrecht waar het NK zaterdag plaatsvindt. Sjoerd: "We hebben uiteindelijk gekozen voor Utrecht, omdat dat het meest centraal ligt en we daar een geschikte locatie vonden."

Bekende sport

Deelnemer Steven Meerman is ook vanaf het begin laaiend enthousiast. "Ik denk dat dit serieus heel groot kan worden. In Canada en Frankrijk is het een bekende sport en ik zie geen reden waarom dat hier ook niet kan gebeuren. Ik vind het ontzettend tof of bij het eerste NK aanwezig te zijn."

Gegraveerd

Steve en zijn partner hebben het kampioenschap serieus genomen: "We zijn al een aantal maanden aan het trainen en we willen echt voor die eerste titel gaan. De namen van de winnaars worden in de beker gegraveerd, dat is toch wat je wil bereiken." Zijn teammaat Vincent Croes heeft er veel zin in: "Als je maanden traint is het fijn als je eindelijk aan de bak kunt gaan."