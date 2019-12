Rotjes, nitraten en brandwonden: kinderen krijgen 'vuurwerkles' van specialisten

ALKMAAR - Geen spreekuur of spoedoperatie voor drie artsen uit de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, want er stond een 'vuurwerkles' voor groep 7 en 8 van basisschool Kardinaal de Jong op de agenda. "We willen graag jong beginnen, want juist preventie is zo belangrijk", vertelt oogarts Marije Baas.