Medespelers en fans nemen afscheid van Piet Huijg: "Hij had uitschuifbare benen"

Oud-ploeggenoot Joop Böckling omschreef de laatste groet als 'in- en intriest.' Hij speelde zeven seizoenen met clubicoon Huijg. Supporter Wim de Reus zegt dat hij 'een heel mooie tijd met Huijg heeft gehad'.

Trouw

Huijg was nog een voetballer van de oude stempel die zijn eerste club in het profvoetbal voor altijd trouw is gebleven. Hij speelde 349 wedstrijden in de ere en eerstedivisie en zelfs een paar Europa Cup-wedstrijden voor de Haarlemmers. Tegen Spartka Moskou scoorde hij het eerste van de, uiteindelijk met 1-3, verloren thuiswedstrijd.

Stijvige jongen

Supporter jan Souverein roemt hem als een goede verdediger ook al waren de commentaren dat Huijg 'een beetje een stijvige jongen was, niet zo erg soepeltjes'. "En met kopballen was hij ook goed."

Spits Piet Keur roemt Huijg om 'zijn uitschuifbare benen'. "Als je dacht dat je Piet voorbij was, dan kwamen die uitschuifbare benen weer. Hij was gewoon een unieke voetballer." En buiten het veld een ontzettend aardige vent, voegt Joop Böckling toe: "Dat vond iedereen."