Tiener tijdens joggen beroofd met hamer in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 16-jarige jongen is afgelopen woensdag tijdens het joggen in Amsterdam-Noord beroofd. Twee verdachten bedreigden hem met een hamer.

De jongen rende woensdagavond over het fietspad van De Wieden in de richting van de IJdoornlaan. Bij het oversteken van het bruggetje ter hoogte van Lohuis werd hij tegengehouden door twee jongens op een scooter. De jongens dwongen hem zijn persoonlijke eigendommen af te geven.

De verdachten, beiden 15 à 16 jaar met een mager postuur, vluchtten in de richting van de J.H. van Heekweg. Een zoektocht in de omgeving door de politie, leverde niets op. Volgens de politie had de hamer een opvallende oranje grip. Een signalement van de verdachten staat op de site van de politie.

Getuigen worden gevraagd zich te melden.