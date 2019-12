Amsterdammer aangehouden met MDMA ter waarde van 10 miljoen euro

AMSTERDAM - Een 29-jarige Amsterdammer is dinsdag op de A2 ter hoogte van het Brabantse Liempde aangehouden met maarliefst 400 kilo MDMA-kristallen in zijn huurbus. Volgens de politie hebben de drugs een straatwaarde van zo'n 10 miljoen euro.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen de bus rond 13.30 rijden ter hoogte van Best. Tijdens een controle van de bus zagen de agenten een grote hoeveelheid kartonnen dozen in de laadruimte. Bij het openen van de achterdeur roken ze vervolgens een sterke anijsgeur, wat een aanwijzing is voor de aanwezigheid van MDMA.

Bij het openen van de dozen vonden de agenten vele doorzichtige zakken met flinke brokken MDMA. De bestuurder van de bus werd daarop aangehouden. De MDMA en de bus zijn in beslag genomen.

In het daarop volgende onderzoek is in de nacht van woensdag op donderdag een huiszoeking geweest bij een ex-lid van de Hells Angels, die tegenwoordig lid is van de motorclub Bandidos. Bij die huiszoeking werd niets bijzonders aangetroffen.