Schiphol over brandstofstoring: 'Niemand is onfeilbaar en er kan altijd iets gebeuren'

Om herhaling te voorkomen stelt TNO een aantal aanbevelingen voor. Naast het opdelen van de besturingslocaties -zodat er altijd een backuplocatie is- , raadt het instituut voor om storingen in het crisisplan op te nemen. Mocht het toch gebeuren, moeten er ook meer tankwagens rondrijden als tijdelijke vervanging van het ondergrondse systeem.

Onderzoeksinstituut TNO had in opdracht van AFS en Schiphol onderzoek gedaan naar de oorzaken van de brandstofstoringen op 24 juli en 9 augustus van dit jaar. Bij de eerste storing lag het vliegverkeer op Schiphol nagenoeg 8,5 uur plat. Honderden vluchten werden geannuleerd en tienduizenden reizigers strandden op de luchthaven. Het duurde twee dagen voordat alle passagiers alsnog op andere vluchten konden worden gezet.

André van den Berg, directielid van Schiphol, benadrukt wel dat er altijd wel iets mis kan gaan, "Er kan altijd een fout plaatsvinden. Niemand is onfeilbaar en er kan ook iets gebeuren. Wat dat betreft moeten we de illusie wegnemen dat we in een wereld leven die compleet onfeilbaar is."