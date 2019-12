Journalist verwijderd uit rechtbank tijdens liquidatieproces op Schiphol

SCHIPHOL - De rechtbank heeft vandaag een journalist weggestuurd van het liquidatieproces Marengo, waarin vandaag en morgen zittingen plaatsvinden in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol. De betrokken journalist maakte een foto in een perszaal en publiceerde deze op Twitter. Op de foto was een beeldscherm te zien, met beeld van de zaal waarin het proces plaatsvindt. Ook de rechters zijn zichtbaar op de foto.