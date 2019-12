Hilversummer overleden omdat eigen auto over hem heen rijdt

Het ongeluk gebeurde gisteravond aan de Nieuwe Crailoseweg, ter hoogte van het afvalscheidingsstation.

Hoe de man onder zijn eigen auto terecht kon komen, is nog niet bekend. De politie heeft gisteravond lang onderzoek gedaan naar de toedracht. "We hebben daar ondertussen wel een goed beeld van, maar het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. We kunnen er daarom pas later meer over vertellen. We gaan in ieder geval uit van een noodlottig ongeval."

Het slachtoffer werd na het ongeluk met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, de trauma-arts begeleidde het slachtoffer in de ambulance. De hulp mocht echter niet meer baten.