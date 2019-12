'Protestival' Greenpeace aankomend weekend op plein Schiphol

"Wij beroepen ons op ons recht op vreedzaam protest en zetten de actie door", zegt een woordvoerder van Greenpeace. Hij benadrukt dat reizigers niet gehinderd zullen worden. Aan de demonstratie binnen doen alleen getrainde actievoerders mee.

Het gewone publiek wordt opgeroepen om alleen naar het festival buiten te komen. Daarvoor heeft de gemeente wel toestemming gegeven. Ook Schiphol liet eerder weten dat de activisten welkom zijn.

Op het Protestival, dat zaterdag om 13.00 uur begint, zijn onder meer optredens van Brownie Dutch, Magic Tom & Yuri, Annabel Laura en Antillectuel.

Inhoudelijk eist Greenpeace een klimaatplan dat in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent minder vluchten, korte reizen vervangen door de trein, een "eerlijke prijs" voor vliegen en geen opening van Lelystad Airport. De gemeente was niet direct bereikbaar voor een reactie.