Laatste groet aan voetbalheld Piet Huijg van HFC Haarlem

De wagen met het stoffelijk overschot passeerde een haag van supporters van de voetbalclub die al jaren niet meer actief in het profvoetbal. Piet Huijg, die 68 jaar oud werd, speelde zijn hele carriére voor HFC Haarlem dat in die tijd in de eredivisie uitkwam. Hij speelde 349 wedstrijden voor Haarlem tussen 1970 en 1984.

Voorstopper

Huijg was een ervaren kracht in het elftal van trainer Hans van Doorneveld, dat begin jaren tachtig vier Europese wedstrijden speelde. In de thuiswedstrijd tegen Spartak Moskou (1-3) scoorde de voorstopper in het eigen stadion het enige Haarlemse doelpunt.

Cronjéstraat

Huijg was ook beroemd in Haarlem vanwege de gelijknamige sportzaak die hij jarenlang runde in de Generaal Cronjéstraat. Zijn dochter nam die in 2013 van hem over. Aan de gevel van de winkel hangt een grote actiefoto van Huijg tijdens Haarlem - Ajax uit 1977.

Eind augustus maakte Frank Heinen in zijn NOS-rubriek Eindsignaal een reportage over Piet Huijg, clubicoon van HFC Haarlem.