De Peiling: Moeten ouders de WhatsAppgesprekken van hun kinderen controleren?

In WhatsAppgroepen van scholieren worden volop schokkende dingen gedeeld. Beelden van seksueel misbruik van peuters, martelingen en video's waarin mensen worden onthoofd. Moeten ouders de Whatsappgesprekken van hun tieners controleren of is dat een inbreuk op de privacy van de kinderen?

Duizenden berichten

RTL Nieuws deed de afgelopen maanden onderzoek en had toegang tot tientallen WhatsAppgroepen van scholieren tussen de 12 en 16 jaar oud. De groepen hebben veelal honderden leden die samen dagelijks duizenden berichten sturen. Schokkend materiaal

Een deel van de berichten bevat zeer schokkend materiaal. Naast kinderporno en wraakporno gaat het om zeer gewelddadige beelden, zoals onthoofdingsvideo's van IS, slachtpartijen van Boko Haram of video's met brute afrekeningen uit Mexico. Ook racistisch en antisemitisch beeldmateriaal of nazipropaganda worden in de groepen gedeeld.

Emotioneel afgestompt

"Sommige scholieren hebben nachten wakker gelegen door het bekijken van de beelden. Dat is het kortetermijneffect", zegt bijzonder hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken van de Erasmus Universiteit: "Op de lange termijn kunnen kinderen dit soort gruwelijke beelden normaal gaan vinden, waardoor ze emotioneel afgestompt raken." Erbij willen horen

"Het gaat uiteindelijk allemaal om erbij willen horen", zegt Michiel Kalverda tegen RTL Nieuws. Hij geeft lessen mediawijsheid aan jongeren. "Als vier kinderen in de klas giebelen om iets, wil je weten waar ze het over hebben." Datzelfde geldt voor deze groepen op WhatsApp, legt hij uit. "Om in zo'n groep te mogen, moet je jezelf bewijzen. Als er vijftien keer beelden van een lijk worden gedeeld, wil je dat overtreffen. Zo wordt de shockstandaard al snel verhoogd." Uit de groep gegooid

De meeste WhatsAppgroepen worden door een club vrienden of vriendinnen opgericht. Hoe meer mensen in jouw groep, hoe populairder je bent, stellen de scholieren. Leden die kritiek hebben op de schokkende beelden worden belachelijk gemaakt en soms uit de groep gegooid. Wat vind jij?

Moeten ouders de chatgesprekken op de telefoon van hun kinderen regelmatig controleren of niet? Heb je een andere oplossing waarmee we het delen van dit soort schokkende beelden kunnen stoppen? We horen graag hoe jij daar over denkt!