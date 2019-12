Vandalen slopen brievenbus in Alkmaar: "Dag, lieve kerstkaarten"

ALKMAAR - De kans bestaat dat er een aantal kerstkaarten uit Alkmaar nooit zullen aankomen: een brievenbus aan het Hooftplein is gisteravond ontploft. Op de grond ligt verkoolde post: een kerstter en een CD'tje. "Dit is zo sneu."

Het gaat om een brievenbus in een zijstraat van de Vondelstraat. NH Nieuws nam een kijkje en trof toevallig een dame die al haar kerstkaarten op de bus wilde doen. "Ja, ik heb zo'n veertig stuks bij me", vertelt ze. "Dit is wel echt heel jammer. Nu moet ik wat anders bedenken."

Alkmaarders reageren verbolgen op de ontplofte brievenbus. "Wat een hufters", zegt een dame onder de foto die Nikita op Facebook plaatste. "Ik heb daar vorige week nog twee keer iets op de bus gedaan. Tuig is het!" Ook maakt het een hoop Alkmaarders verdrietig. "Al die mooie kaarten die nooit aankomen..."

Chantal van de schoonheidssalon die een paar meter van de brievenbus gevestigd is, vertelt aan NH Nieuws dat de brievenbus er kapot bijhangt. "Ik kwam vanmorgen op mijn werk aan en trof het zo aan. Er ligt een Kerstkaart, een CD'tje. Dit is zo sneu. Ik ben wel blij dat mijn gevel nog heel is."

Ieder jaar

Het is niet helemaal duidelijk hoe de brievenbus is ontploft, maar het lijkt erop dat er vuurwerk in is gegooid. "Helaas hebben we hier ieder jaar mee te maken", zegt een woordvoerder van Post NL tegen NH Nieuws.

"Als dit gebeurt, proberen we zoveel mogelijk post alsnog te bezorgen. Ook beschadigde post leveren we nog af, mits de adressering nog leesbaar is. Als we zulke post bezorgen, gaat er een begeleidende brief vanuit PostNL mee, waarin we uitleggen waarom de post beschadigd is. Voor briefpost waarvan de adressering niet meer leesbaar is, zit er niet anders op dan dat het vernietigd moet worden."

Dit is de Alkmaarse brievenbus in betere tijden.