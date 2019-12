Voormalig Telstar en Volendam-speler Johan Pater (38) getroffen door hartstilstand

VELSEN-ZUID - Johan Pater is maandag getroffen door een hartstilstand. Zijn situatie is kritiek, omdat zijn hart meer dan tien minuten stil heeft gestaan. Dat meldt een vriend van de ex-speler van Telstar en FC Volendam.

"Door omstandigheden is Johan in het ziekenhuis beland. Hij heeft daar een hartaanval gehad en zijn hart heeft voor meer dan tien minuten stil gestaan", schrijft Gianni Johan Beverloo op Facebook.

Reageert nergens op

"Op dit moment ligt hij in coma en reageert nergens op. Artsen proberen hem toch dagelijks even wakker te maken en beweging te krijgen, zodat zijn bloedcirculatie in zijn lichaam door kan blijven stromen. Hij heeft daarnaast ook een dubbele longontsteking", staat in de verklaring namens de familie.

De 38-jarige Pater speelde van 2002 tot en met 2005 bij Telstar. Twee jaar later keerde hij terug in Velsen-Zuid, terwijl hij tussendoor ook voor FC Volendam uitkwam.

Reactie Telstar

Op Twitter uit Telstar hun verdriet over het slechte nieuws van 'hun Johan Pater'. "Wij zijn enorm geschrokken over de berichten rondom "onze" Johan Pater. Wij zijn in gedachten bij Johan en zijn familie. Blijven strijden Johan!", valt er te lezen in het bericht.