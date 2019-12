Meander (12) uit Edam richt eigen trefbalclub op: "Leukste dat er is!"

EDAM-VOLENDAM - De 12-jarige Meander uit Edam wilde graag buiten schooltijd trefbal kunnen spelen, maar in de wijde omgeving was geen vereniging te vinden. Nou, dan richt je toch gewoon je eigen club op? Zo geschiedde, want sinds kort spelen tien jongens elke woensdagmiddag een uurtje trefbal.

Voor 3 euro per persoon kunnen ze de sportzaal van basisschool de Piramide gebruiken. Meander bepaalt het programma, zijn tweelingbroer Floyd verzorgt de warming-up en vader Maurits kijkt vanaf zijkant toe en ziet dat het goed is.

Bounceball, zo heet Meanders club. "Iemand raken met een bal is toch het leukste dat er is", zegt hij glunderend. En als het uurtje om is, is er iets lekker, want elke keer neemt een van de jongens snoepjs of koekjes mee.

Competitie

De ambities van Meander rijken verder dan alleen de woensdagmiddag. Hij zou dolgraag een echte competitie beginnen. Alleen moeten er dan wel meer clubs komen. Misschien moet zijn broer Floyd eerst met een eigen club beginnen, dan zijn er al weer twee.