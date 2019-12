Beheerder van Eerebegraafplaats Overveen koninklijk onderscheiden bij zijn afscheid

BLOEMENDAAL - George ten Hoope, beheerder van de Eerebegraafplaats in Overveen, is koninklijk onderscheiden. Hij is door koning Willem-Alexander benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op zijn afscheidsreceptie voor zijn pensioen kreeg Ten Hoope het lintje opgespeld door burgemeester Elbert Roest.

NH Nieuws / Geja Sikma

Ten Hoope heeft 29 jaar de begraafplaats voor verzetshelden beheerd. Elke dag hees en streek hij samen met zijn vrouw Anneke de vlag en ontving hij iedereen die eer kwam betonen. Of het nu tijdens een officiële herdenking was, een groep leerlingen van een school, of nabestaanden die kaarsen aanstaken bij de graven met kerst. Ten Hoope was verrast door het bezoek van burgemeester Roest, en zag zelfs toen nog niet aankomen dat hij het lintje uitgereikt kreeg.

NH Nieuws / Geja Sikma

"Dan komt 'ie met een dergelijke onderscheiding, die wel heel bijzonder is. Ik had mij niet gerealiseerd dat mijn werk zo gewaardeerd werd", vertelt hij naderhand aan NH Nieuws. Vlak voor de laatste keer dat George ten Hoope gastheer was op zijn laatste dodenherdenking afgelopen mei van dit jaar, stond hij centraal in NH Reportage. Daarin vertelt hij dat zijn hele leven in het teken van de Eerebegraafplaats stond. Zijn vader, Gerrit ten Hoope, werd na de oorlog de eerste beheerder, nadat hij mede de gefusilleerde verzetshelden in de duinen had opgegraven. Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws / Geja Sikma