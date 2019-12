Onzekere tijden voor Loosdrechtse veehouders en hobbyboeren

NIEUW-LOOSDRECHT - De hobbyboeren in de Weersloot, een gebied in Nieuw-Loosdrecht, maken zich zorgen. Het gebied zit in de natuuropgave van de provincie Noord-Holland. 800 Hectare nieuwe natuur moet er bij komen, op plekken die nu nog in handen zijn van particulieren en hobbyboeren. Hobbyboer Edwin van der Wilt vreest voor de toekomst.

Op ambitiekaarten van de provincie is te zien dat ze alles hebben ingetekend als 'nat schraalland'. "En nat schraalland betekent eigenlijk afgraven, vernatten, verschralen. Eigenlijk waar je met je dieren niets meer mee kunt. Dat is eigenlijk wat er nu te wachten staat. Dat betekent ook dat ik mijn koeien moet opruimen", vertelt Van der Wilt.

"Ik ben de vijfde generatie hier, de zesde generatie loopt al rond. Kinderen komen uit school, gooien de zooi aan de kant en gaan de stal in. Als die er straks niet meer zijn, vind ik dat wel een hard gelach", zegt hij geëmotioneerd. "Het doet me wat als dit straks verandert. Het is hier al zo mooi. We hebben al hele mooie natuur, waarom moet deze natuur nou vervangen worden?"

Edwin laat weten dat er vaak mensen stoppen om foto's te maken van zijn dieren. Het is zo'n uniek gebied. "Als ik thuiskom van een drukke dag en de stress tot hier zit, dan hoef ik maar even een half uurtje over het hek heen te hangen en de polder in te kijken en dan kom ik tot rust."

De hobbyboer is niet de enige die met dit probleem kampt. Ook manege Hallinckveld vreest voor de toekomst. Zij pachten de grond die omgetoverd moet worden tot natuur. "Wij hebben een manege met 65 paarden en het is echt een familiebedrijf", vertelt manegehoudster Hellen Rotteveel. Ze heeft de grond nodig om de paarden vrije ruimte te geven.

Bang

Ze zijn bang dat in hun gebied straks geen dier meer te bekennen is. Dus hebben de grondeigenaren in de Weersloot zich verenigd en zijn ze het gesprek aangegaan met de gemeente en de provincie. Dat heeft z'n vruchten afgeworpen, want ze mogen nu van de provincie zelf een plan opstellen.

Gerust zijn ze er alleen nog niet op. Ze wachten nu op kaders van de provincie, waaraan het plan moet voldoen.

Danielle Smeets is voorzitter van de vereniging en ze hoopt dat ze reële kaders krijgen. "Niet dat er randvoorwaarden komen waarbij het eigenlijk het oude plan van de provincie is, dat wij moeten uitvoeren. Dat willen we niet en kunnen we niet", vertelt ze.

Land behouden

"Op dit moment ligt Natura 2000 tot aan de achterdeur van de mensen. Dat is heel onhandig, daar kunnen we niets mee. Wij vragen om een stuk ontgrensing, zodat we op dat gedeelte onze dieren kunnen houden", aldus Smeets. Edwin vult haar aan. "Mijn tuin loopt tot hier en tot hier is nat schraalland ingetekend. Zo klakkeloos worden al die gronden nu ingetekend. Ze denken kadastraal: 'Oh, dat is particulier. Maak er maar nat schraalland van'."

De boeren zijn ervan overtuigd dat ze met een beter plan kunnen komen dan de provincie. "Een plan wat recht doet aan het eigendom van de mensen, waarmee we samen kunnen leven met onze dieren en met behoud van agrarische activiteit. Terwijl we toch die biodiversiteit en waterkwaliteit omhoog kunnen krikken", zo besluit ze.