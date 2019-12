Veeg de tranen maar snel weg: nieuwjaarsduik Castricum 'gaat gewoon door'

Dat vertelt Mans tegen NH Nieuws. "De vergunning is een kopie van vorig jaar. We gaan snel met de organisatie praten om het evenement rond te krijgen", stelt de burgemeester de deelnemers gerust.

Inmiddels zijn de organisatoren van de nieuwsjaarsduik op de hoogte gesteld. Ruud Bakkum, die medeverantwoordelijk is om het evenement in goede banen te leiden, is blij dat er toch nog een duik wordt georganiseerd. "Het chagrijn van vanochtend is wel weg nu", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Blij dat de vergunningen toch nog rond konden komen."

Bakkum hoopt wel dat er volgend jaar iets meer initiatief vanuit de gemeente komt voor het organiseren van de duik. "Ze moeten het meer gaan toejuichen dan ze dit jaar deden. Dan zij wij ook meer bereid om het te blijven organiseren."

Bijna klaar voor

De beslissing om het tóch door te laten gaan, komt in ieder geval ruim op tijd. "We gebruiken het draaiboek van vorig jaar en de tent is al besteld. We zijn er dus al bijna helemaal klaar voor", drukt de organisator de duiker op het hart.

Er doen jaarlijks zo'n 300 helden mee aan de nieuwjaarsduik in Castricum.