VIDEO: Deze man trekt Hilversumse gokkast leeg zonder er maar een euro in te gooien

Het valsspelen van de man kwam aan het licht toen medewerkers van de kroeg vonden dat ze de gokkast wel heel vaak moesten bijvullen. De bedrijfsleider ontdekte dat de kast steeds moest worden bijgevuld nadat dezelfde klant er achter had gezeten.

Het café ontdekte dat de klant, met de naam 'Isa', kans zag om te spelen zonder dat hij daadwerkelijk geld inzette.

De beelden van de man werden twee weken geleden al getoond. Toen was de man nog onherkenbaar in beeld. De man kreeg twee weken de tijd om zich te melden. Dat heeft hij niet gedaan. Door de man herkenbaar in beeld te brengen, hoopt de politie dat hij dat alsnog doet of dat andere mensen hem herkennen.