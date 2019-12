Den Helder zamelt duizenden euro's in voor aangereden katje: "Het is een vechtertje"

DEN HELDER - Een zes of zeven maanden oud katje was er vorige week slecht aan toe na een aanrijding in Den Helder. De tong van het dier was gescheurd, het bekken was op twee plaatsen en het bovenbeen zelfs op drie plaatsen gebroken. Maar hulp kwam snel. Binnen een paar dagen was de voor de operatie benodigde 4.300 euro ingezameld.

Dierentehuis 't Schuthok

Het jonge diertje werd zwaargewond gevonden op de Kanaalweg, bij de Mosterdbrug. Dierentehuis 't Schuthok ving hem op en liet een röntgenfoto maken. "Van de uitslag waren we even heel erg stil." De gescheurde tong werd door een dierenarts gehecht, hij kon daardoor voorzichtig weer eten. De zenuwen bleken nog intact te zijn, zodat de overige operaties ook konden worden gedaan. Geschatte kosten: tussen de 3.000 en 5.000 euro. 't Schuthok deed daarom een noodkreet op Facebook, en niet zonder succes. Al na een paar dagen was het benodigde bedrag binnen. "De donaties voor de operatie zijn overweldigend geweest", zegt het dierentehuis in een reactie. "Er is zelfs nog een bedrag over om de vervolgafspraken van te maken, zoals voor controle, röntgenfoto's en medicatie." Het katje is donderdag geopereerd in het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Het gebroken bekken is met pennen bij elkaar gezet en de gebroken achterpoot is met plaatwerk vakkundig hersteld. Dit was nodig omdat de achterpoot bestond uit drie breuken. Deze foto is vlak na de operatie genomen:

Dierentehuis 't Schuthok

Met Jovi, zoals het dier door het dierentehuis is genoemd, gaat inmiddels een stuk beter. "Gistermiddag is de morfinepleister eraf gehaald", zegt Marjan Grooff. Ze vangt hem de komende periode op. "Hij krijgt nu alleen nog vloeibare pijnstilling. Het is een echt vechtertje." Maar: door de operatie kan het dier straks wel weer lopen. Hij blijft bij haar tot hij genezen is. "Over acht dagen mogen de hechtingen eruit", zegt Grooff. "Hij heeft zes weken hokrust. Daarna moet hij op controle in het medisch centrum. Dan zie we wel verder. Als hij gezond wordt verklaard, gaan we op zoek naar een forever home." Jovi, op zijn opvangadres:

NH Nieuws