Grootste brievenbus verzamelt in Muiden kerstkaartjes voor eenzame ouderen

De kerstkaartenactie komt van het Nationaal Ouderenfonds, PostNL en Kidsweek. De Grote Kerstkaartenactie wordt voor de vijfde keer gehouden.

PostNL hoopt dit jaar minstens 270.000 kerstkaartjes bij eenzame ouderen te kunnen bezorgen. "Het is natuurlijk een kleine moeite om een kaartje te sturen, maar je maakt er wel vaak iemand blij mee. Of het nou gaat om iemand die eenzaam is of iemand anders. Het gaat om het gebaar", zegt Sanna Blonk van PostNL.

Veel kerstkaarten

Het kerstkaarten schrijven werd vandaag al flink gedaan. Niet in de laatste plaats omdat het versturen van een kaartje een ware attractie is geworden.

Als je een kaartje geschreven hebt, moet je op een lange trap vier meter naar boven klimmen om het in de bus te doen. Daarna wordt het nog spectaculairder: met een 'tubeband' kun je vanaf de glijbaan naar beneden glijden.