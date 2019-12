Miljoenenjacht op Schiphol: bankbiljetten uit opengebarsten koffer vliegen in het rond

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen zondag op Schiphol een man aangehouden. Dat gebeurde nadat zijn koffer tijdens het lossen van het vliegtuig was opengebarsten en er zo'n 50.000 euro aan contanten in bleek te zitten.

Toen de koffer openbarstte, viel een deel van het fortuin eruit. Ook de harde wind kreeg vat op de biljetten, waardoor een deel over het platform werd geblazen. De bagagemedewerkers meldden hun ontdekking bij Koninklijke Marechaussee, die bij inspectie van de koffer nog meer geld aantroffen.

Aangehouden voor witwassen

De eigenaar, een 30-jarige Albanees, kon niet uitleggen waarom hij met het fortuin in z'n koffer naar Nederland was gereisd. Daarop is hij aangehouden voor witwassen. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat de man voorlopig achter de tralies blijft.