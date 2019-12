Man dringt meerdere keren Amsterdams huis binnen

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar een man die op 14 augustus meerdere keren een huis aan de Amstel in Amsterdam is binnengedrongen en spullen heeft gestolen.

Volgens de politie kwam de man op de fiets aan bij het huis vlakbij De Munt. De man gaat rond 15.00 uur 's middags naar binnen via de centrale toegangsdeur. Hij verlaat het pand en komt even later weer terug met een plastic tas. De man verdwijnt weer en komt niet veel later opnieuw terug. De bewoonster van het huis komt er die dag achter dat meerdere spullen zijn gestolen. De voordeur van het slachtoffer had volgens de politie heel veel schade. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft beelden vrijgegeven van de inbraak.

Bureau NH