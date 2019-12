Vier mannen breken in bij clubhuis in Amsterdamse Bos: politie zoekt getuigen

AMSTERDAM - Een groep mannen heeft in de nacht van 24 oktober ingebroken in een clubhuis op het sportcomplex in het Amsterdamse Bos. De dieven maakten een laptop buit en lieten veel schade achter.

De verdachten staan alle vier op beeld, maar twee daarvan zijn goed in het gezicht te zien. Een van de mannen heeft een snor en een baard. Hij draagt een hoodie met daarop een groot Nike-teken. De andere man die goed te zien is op beelden draagt een muts.

Dat vertelt de politie in het opsporingsprogramma Bureau NH. Vier mannen braken de deur open en gingen in het pand op zoek naar kostbare goederen. Een van de mannen hield wacht bij de deur en staat goed op beeld.

🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.