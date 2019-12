Zeehondpup van pas een week oud opgevangen in Ecomare

De jonge dieren worden meestal geboren op zandplaten in de Waddenzee, maar door de harde wind en hoge golven kunnen de dieren van de zandplaat afspoelen en hun moeder kwijtraken. Silver heeft waarschijnlijk een tijd in het water doorgebracht voordat hij aanspoelde. Omdat verzorgers geen moederzeehond in de buurt zagen, is hij meegenomen naar de opvang.

Silver zal in de quarantaine van Ecomare op kracht komen. Bezoekers van de opvang kunnen het kleintje achter glas bekijken.