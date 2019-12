Kas (34) loopt 300 kilometer van Maastricht naar Den Helder voor zieke buurvrouw

DEN HELDER - Hij wist dat zijn buurvrouw Jolanda de zenuwziekte MS had en dat het niet goed met haar ging. Maar toen ze op een dag op een nare manier viel, besefte Kas van Rijkom (34) uit Den Helder pas echt dat het helemaal mis was. Daarop besloot hij iets voor haar te doen. Morgen begint hij aan een 300 kilometer lange sponsor-wandeltocht van Maastricht naar Den Helder.

Kas zag het gebeuren toen zijn buurvrouw, Jolanda Blokker-Terlouw, achter haar rollator liep en zomaar viel. Het was een nare val, want haar man Martin kon haar niet gelijk overeind helpen. Ze hield er een gebroken schouder aan over. Voor Kas was dit het moment om zijn hulp aan te bieden.

Goed contact

Hij had altijd al goed contact met de familie, legt hij uit. "Ik wisselde gereedschap uit met de buurman en ik kende mijn buurvrouw als een hele actieve vrouw. Ze zat onder andere in de leiding van de scouting waar haar dochter lid van was."

Hij wist dat ze ziek was. "In 2015 had ze de diagnose MS gekregen, maar ze heeft een heel progressieve vorm. Ik zag haar steeds verder achteruitgaan en door die val realiseerde ik me dat er iets moest gebeuren." Dat het helpen van je buren niet vanzelfsprekend is, ontdekte hij toen hij bezig was met de voorbereidingen van zijn actie. "Sommigen kennen niet eens hun buren. Maar voor mij is het normaal om mijn buurvrouw te helpen."

Maar Kas is niet meer alléén haar buurman. "Jolanda vertelde me dat ze me beschouwt als een zoon. En zelf ziet ze zich dus als oma voor mijn kinderen. Dat vond ik heel mooi om te horen."