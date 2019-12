Geen nieuwjaarsduik Castricum: "Doodzonde dat het door alle regeltjes niet door kan gaan"

CASTRICUM - De nieuwjaarsduik in Castricum gaat dit jaar niet door, en dat zorgt voor veel teleurstelling en bij de deelnemers. Ook de organisatie is gefrustreerd: "Al die voorwaarden en vergunningen zijn veel te ingewikkeld."

Op 1 januari duiken elk jaar zo'n 300 mensen bij Castricum de zee in om het nieuwe jaar te starten, maar dat gaat dit jaar niet door. De organisatie kan het niet meer opbrengen: "We hebben veel te veel vrijwilligers nodig om aan de voorwaarden te voldoen", vertelt bestuursvoorzitter en organisator Ruud Bakkum van Aquafit Castricum. En dat is zonde: "Er is een groep zwemmers die al 30 jaar meedoet."