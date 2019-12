Proef met weg op zonnepalen bij Schiphol mislukt

SCHIPHOL - De proef met een weg gemaakt van zonnepanelen voor zwaar verkeer op de N232 bij Schiphol is mislukt. Al vlak na de opening ontstonden beschadigingen aan de parallelweg, die niet gerepareerd kunnen worden.

De proef met de Solaroad startte op 7 maart, maar op 13 maart werd de weg al afgesloten toen beschadigingen werden aangetroffen. Soortgelijke problemen waren er ook met een proef in het Zuid-Hollandse Spijkenisse, waar de provincie Zuid-Holland in de zomer al stopte met de pilot.

Zonnepanelen laten los, niet te repareren

Uit onderzoek blijkt nu dat de de zonnepanelen inclusief de toplaag niet goed hechten aan het beton en beetje bij beetje loslaten. Er kwam water onder, en doordat er vervolgens voertuigen overheen rijden ontstaat er schade. Na uitgebreid onderzoek blijkt er geen oplossing voor het probleem te zijn, om dit te voorkomen. En omdat de plaatsen waar de zonnepanelen loskomen van het beton niet van buitenaf bereikbaar zijn, is reparatie ook niet mogelijk.



In een brief aan Provinciale Staten laat Gedeputeerde Staten weten dat de hoeveelheid aan informatie van de pilot bij Schiphol, en het resterende budget gebruikt wordt voor de doorontwikkeling van Solaroad fietspaden.

Proeven Solaroads kostten 7 miljoen euro

Hoeveel de proef de provincie heeft gekost is onduidelijk. In totaal staken de provincies Noord- en Zuid-Holland, bouwbedrijf Strukton en TNO zeven miljoen euro in de twee pilots bij Spijkenisse en Schiphol.