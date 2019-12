Overval op pandjeshuis Hoofddorp: verdachte opgepakt

Vanochtend werd de vestiging van pandjeshuis Used Products aan de Tuinweg overvallen. In een Burgernet-oproep werd gevraagd uit te kijken naar de overvaller.

Iets voor het middaguur werd een verdachte aangehouden. "We zoeken uit of hij iets met de overval te maken heeft", aldus een politiewoordvoerder.

Wat zich exact heeft afgespeeld in de winkel is nog niet bekend. De politie kan nog niet zeggen of de overvaller gewapend was en of hij iets heeft buitgemaakt. "Dat gaan we allemaal uitzoeken."

De winkel is voorlopig gesloten. De politie zet het onderzoek voort.