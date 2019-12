Mexicaanse voetbalfans lovend over ex-AZ'er: al drie baby's 'Janssen' genoemd

ALKMAAR - Zijn gloriejaren in Alkmaar liggen alweer een tijdje achter ons, maar voormalig AZ-spits Vincent Janssen is nog altijd ongekend populair. Fans van zijn huidige werkgever - de Mexicaanse topclub CF Monterrey - zijn zelfs zo blij met hem in de voorhoede dat ze hun pasgeboren zoontjes Janssen hebben genoemd.