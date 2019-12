Staking dreigt bij toch al geplaagde vleeswarenfabriek Offerman Terbeke

De medewerkers van vleeswarenfabriek Offerman, met een vestiging in onder meer Aalsmeer, dreigen met stakingsacties. Ze zijn ontevreden over het eindbod voor het sociaal plan dat de werkgever op tafel legt.

Twistpunten zijn onder andere de vertrekvergoeding en een vergoeding voor het personeel dat extra moet reizen na het verplaatsen van de productie van Aalsmeer naar Wijchen en Ridderkerk.

De fabrikant zit in zwaar weer nadat in oktober in Aalsmeer de gevreesde listeriabacterie werd ontdekt in een van de productiehallen. De fabriek sloot de deuren en het personeel werd min of meer gedwongen in de andere vestigingen te werken. Zestig van de honderd medewerkers dreigen hun baan te verliezen.

Ultimatum

Of de staking wordt doorgezet, hangt af van het ultimatum dat de bonden op tafel hebben gelegd. Als Offerman daar niet op ingaat, dan volgen nog voor de kerst stakingen. De productie voor vleeswaren dreigt dan volgens de vakbonden stil komen te vallen, met als gevolg dat supermarkten niet of nauwelijks worden bevoorraad.