De Peiling: Betaal jij liever contant of met je pinpas?

We betalen steeds vaker contactloos, met de pinpas of een betaalapp op de telefoon. Overal duiken bordjes op met de tekst 'Hier alleen pinnen'. Toch betalen vooral ouderen ook nog graag contant. Hoe reken jij het liefst af?

Geld in handen

Voor de Nederlandse oudere blijft contant geld belangrijk, blijkt uit onderzoek van de ANBO. Van alle ouderen kiest 59 procent ervoor om met de bankpas te betalen, als men moet kiezen. 36,3 procent kiest voor contant. Zij geven als reden dat ze dan beter weten wat ze uitgeven. Mensen vinden het fijn om echt geld in handen te hebben. Maar een klein deel, 4,7 procent, kiest voor mobiel betalen.

Plofkraken

Liane den Haan van ANBO: "De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor het besluit om geldautomaten weg te halen in verband met de veiligheid door plofkraken en het verdwijnen van servicepunten van banken. De huidige beschikbaarheid van contant geld moet blijven, omdat het aan de behoefte van veel ouderen voldoet."

Internetbankieren

Meer dan 10 procent van de ouderen in Nederland geeft aan dat ze niet internetbankieren, terwijl ze wel over een computer beschikken en online actief zijn. Bijna de helft doet dit niet omdat men internetbankieren niet veilig vindt. Meer dan de helft (54 procent) wil zelfs met aangeboden hulp niet overstappen naar internetbankieren. Volgens ANBO blijft voor de Nederlandse oudere contant geld dan ook van cruciaal belang.

