Steiger afbreken op zestig meter hoogte: onderhoud Enkhuizer Zuidertoren afgerond

ENKHUIZEN - Na zes weken is het groot onderhoud aan de Zuidertoren afgerond. De durfals van de steigerbouwer zijn nu bezig op zestig meter hoogte om de steigers af te breken. Met zes graden op de thermometer is het een koude klus.

In de afgelopen weken is er herstel gedaan van houtrot, zijn kapotte onderdelen vervangen en is de toren ook opnieuw geschilderd. Voor de medewerkers van het aannemersbedrijf en de schilder is dit toch wel een bijzondere klus.



