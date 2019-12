Albert (93) en Hieke (91) werden beroofd van al hun spaargeld: "We zijn er 'n klein beetje bovenop"

WINKEL - Stel je eens voor: 50 jaar aan spaargeld en kostbaarheden in één klap weg. Het overkwam winkeluitbaters Albert (93) en Hieke (91) Mels uit Winkel. In februari van dit jaar werd het echtpaar namelijk door nepklanten beroofd van 15.000 euro spaargeld.

Net als tien maanden geleden, toen NH Nieuws ook met ze sprak, zit het echtpaar naast elkaar op de bank in de woonkamer, achter hun textielwinkel aan huis. "Hoe het gaat met ons?" Er klinkt een stilte. Hieke: "Nou, ik ben er nog veel mee bezig, want wat er in dat kistje zat... het deed me heel erg zeer."

Hoopvol in 2020 2019 barstte van het nieuws, zoals boerenprotesten, zomerse temperaturen en de Formule 1 op Zandvoort, maar een aantal Noord-Hollanders waren zélf ineens 'het nieuws' en wel met ongelooflijke pech. In deze rubriek zoeken we de pechvogels op die onverhoopt het nieuws haalden, maar er met hulp van anderen toch weer bovenop kwamen.

Het stel runt hun zaak in Winkel al vijftig jaar, als er afgelopen 22 februari drie klanten voor de deur staan. Hieke vertelde destijds aangeslagen aan NH Nieuws: "Een meisje zei dat ze een sjaal wilde. Ik liet haar binnen en ineens was ze nergens meer te bekennen. Toen wilden de andere twee ergens anders gaan pinnen. Ik heb ze niet meer terug gezien." Als haar man Albert 's avonds onder hun bed kijkt, komt hij erachter dat het doosje met 15.000 euro spaargeld helemaal leeg is. Ook is een envelop huishoudgeld leeg en zijn al hun dierbare sieraden ter waarde van 10.000 euro gestolen. Het spaargeld was bestemd was voor hun kinderen en uitvaart. "We krijgen dit geld nooit meer bij elkaar", was de verdrietige conclusie. 8.000 donaties Maar toen sprong kleindochter Elvira in de bres. Ze startte een crowdfunding en dat bleek een groot succes. "Na anderhalve dag was er al zoveel geld binnen. Het ging maar door." Er hebben 8.000 mensen uit heel Nederland gedoneerd (in totaal zo'n 24.000 euro!) en de tekstjes die ze erbij schreven zijn speciaal voor Albert en Hieke geprint in een dik boek. NH Nieuws ging op bezoek bij het echtpaar én hun kleindochter Elvira. Tekst loopt door onder de video:

Het geld staat nu op een rekening en Albert en Hieke hebben dan ook wel advies voor andere spaarders in Noord-Holland. "Bewaar nooit je geld onder je bed!" Even dachten Albert en Hieke erover om de hele winkel maar te sluiten, maar naast de vele, hartverwarmende donaties, heeft een bedrijf gratis beveiligingsapparatuur aangelegd. "Als de bel gaat, zien mijn opa en oma en ook mijn oom wie er voor de deur staat", vertelt Elvira.

Het stel is daardoor ietwat gerust, maar vergeten zullen ze die dramatische dag nooit. "Je verwacht gewoon niet dat het gebeuren zal. Door mensen die zo leuk doen in de winkel." Ze hebben wel een mooie boodschap voor 2020 voor Noord-Hollanders: "Hartstikke bedankt wat jullie hebben gedaan voor ons. Erg lief van jullie. Dankzij de stortingen, zijn we er weer een klein beetje bovenop!" Meer ouderen beroofd Het verhaal van Hieke en Albert Mels staat niet op zichzelf. Afgelopen jaar werden heel veel ouderen de dupe van laffe berovingen, onder meer met zogenaamde babbeltrucs. Zo bestal in Hoorn een neppe man van de woningbouw een oudere vrouw (84), een 'cv-monteur' flikte in Hoogkarspel hetzelfde en vorige week werd een 78-jarige 's-Gravelandse vrouw ook slachtoffer van een listige babbeltruc. "De criminelen bedenken telkens andere smoesjes om de woning van ouderen binnen te komen", aldus politiewoordvoerder José van Dijk tegen NH Nieuws. Volgens haar doen veel ouderen geen aangifte nadat ze slachtoffer zijn, omdat ze zich schamen dat ze erin zijn getrapt. "Dat is echt niet nodig. Aangifte doen is juist belangrijk, zowel voor het onderzoek als voor het verwerkingsproces", drukt de politie ouderen op het hart. Speciaal voor NH Nieuws heeft de politie wat tips op een rijtje gezet, om de kans dat je slachtoffer wordt zoveel mogelijk te verkleinen. Een belangrijke oproep aan kinderen en kleinkinderen: "Maak je ouders en opa's en oma's wijs!"