Centrum Kersenboogerd op de schop: raad stelt nieuwe toekomstvisie vast

HOORN - De nieuwe toekomstvisie van het centrumgebied van de Kersenboogerd in Hoorn is gisteren vastgesteld door de raad, samen met Intermaris. 'Een mijlpaal', aldus de gemeente. De vastgestelde visie is de eerste stap naar de aanpassing van de wijk.

De toekomstvisie geeft de richting aan van hoe het centrumgebied aantrekkelijker kan worden gemaakt. De volgende stap is het vaststellen van hoe de visie de aankomende jaren wordt uitgevoerd en hoe en waar de wijk op de schop gaat.

Nu of nooit

Volgens wethouder Al Mobayed is de boodschap van de raad duidelijk: "Ga zo snel mogelijk aan de slag. Binnen dit plan gaan we ons richten op projecten om het winkelgebied sterker te maken en de veiligheid in het centrumgebied te verhogen." Een andere grote verandering is de woningbouw. Er wordt gepraat over de bouw van een ander type huis, om andere mensen aan de trekken en het DNA van de wijk sterker te maken.

Directeur Cees Tip van Intermaris is blij met de beslissing. "Er gaat nu daadwerkelijk een omslag plaatsvinden in dit gebied. We gaan de wijk aanpakken om het beter, veiliger en mooier te maken. Het is nu of nooit!"

Zwaarste opgave ooit

De uitvoering van het plan is zeer intensief, en er gaan mogelijk jaren bij gepaard voordat de inwoners er iets van merken. Robert Vinkenborg vertelde eerder aan NH Nieuws dat hij hoopt op een uitrol in 2021, maar dat hij niet weet of dit realistisch is. "Maar de Kersenboogerd is nu onthecht, dus zo kan het niet langer." Vinkenborg denkt dat dit één van de zwaarste en grootste opgaven ooit wordt van Hoorn.

Lees hier ook het achtergrondverhaal: