MIDDENBEEMSTER - Aan de Raadhuisstraat in Middenbeemster is vannacht een huis verwoest door een korte uitslaande brand.

De brand werd even voor 4.00 uur ontdekt, waarna de vier bewoners zich in veiligheid wisten te brengen.

Volgens een getuige werden ook de directe buren geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Na een uur was de brand onder controle: hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk.