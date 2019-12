Water halen bij de pomp in Amsterdam vanwege loden leidingen: "Vergif uit de kraan"

AMSTERDAM - In Amsterdam-Noord heerst nog steeds veel onrust over de waterleidingen waar een te hoog percentage lood in zit. Uitslagen van watertesten druppelen inmiddels langzaam binnen: soms zorgen die voor geruststelling, soms juist voor veel bezorgdheid, maar bewoners vinden vooral dat er nog heel veel onduidelijk is. "Wij willen weten wanneer die leidingen nou weggaan?"

Ymere laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is, maar dat inmiddels van 373 watermonsters de uitslag bekend is. Bij 19 procent daarvan voldoet het water niet aan de wettelijke norm, die een maximum van 10 microgram lood per liter behelst. "We werken hard om dat op te lossen," laat een woordvoerder weten. "Maar we beseffen ons helaas ook dat zoiets tijd kost en dat die tussenliggende periode voor alle betrokken bewoners geen leuke tijd is en tot de nodige ongemakken leidt."

Zo ook bij Floor, waarbij het loodgehalte in haar water op 14 microgram per liter ligt, boven de norm van tien dus. "Met 14 ben je nog bijna een mazzelaar, sommigen hebben 30 of zelfs 80, maar ik zit wel boven de norm. Er is zelfs sprake van om die norm naar 5 te zetten. Dan zit je er dus ver boven."

Deze zomer ging het balletje rollen nadat een bewoner op eigen initiatief met een test een teveel aan lood aantrof in het water. In oktober kregen huurders brieven dat er mogelijk te veel lood in het water zat, verhuurder Ymere startte een onderzoek. Huurders konden watertesten aanvragen en die resultaten worden nu langzamerhand bekend.

Een paar keer per dag komen de Noorderlingen met hun pakken en flessen naar een pomp aan het Wognumerplantsoen in Nieuwendam. Ze tappen daar water om te drinken en hun eten mee te koken. Een van hen is Floor Hallema, ook de kat krijgt voor de zekerheid alleen nog maar dit water. "Die hebben heel kleine niertjes, hè."

Ze stuurt de corporatie mails met vragen, krijgt een ontvangstbevestiging, maar als ze belt om te vragen hoe het ervoor staat, hoort ze dat haar berichten niet ontvangen zijn. "Ze kunnen me ook een mail sturen dat ik naar de pomp moet lopen, dan is het duidelijk. Maar dat doe ik dus al."

Ymere laat in een reactie weten echt de tijd nodig te hebben om goed in kaart te brengen hoe het zit en hoe de leidingen lopen. "Dat doen we zorgvuldig, precies en in het belang van alle bewoners. We weten al veel, maar nog niet alles. Het is daarom helaas nog niet mogelijk te zeggen wanneer dit deel van de operatie is afgerond. Het gaat om vele honderden woningen."

Woede uiten met spandoek

"Vergif komt uit de kraan in Buikslood". Fiona Luck weet dat de naam van haar buurt met een 't' is, maar wil met dit spandoek haar woede uiten over het lood in het water. "Wij zijn hier heel boos over. We kwamen hier als jong gezin wonen en niemand heeft ons dit verteld terwijl het heel schadelijk is."

Dat terwijl het volgens Fiona bij Ymere bekend was. Hoe ze dat weet? "Wij hebben iemand aan de lijn gehad die zei: 'ja, dat hadden we moeten zeggen'. Die leidingen liggen er al vanaf de jaren zestig, het is een ringleiding om de buurt heen waar we op zijn aangesloten."