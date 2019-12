Grote brand op Alkmaars industrieterrein Beverkoog: veel stank en rook

ALKMAAR - Bij een autoschadebedrijf aan de Hazekoog op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is vanmorgen een zeer grote brand uitgebroken. In de omgeving is rook- en geuroverlast, daarom verzoekt de Veiligheidsregio aan mensen in de buurt om deuren en ramen dicht te houden.

De brand is nog niet onder controle en er is nog steeds kans op uitbreiding. Het is niet precies duidelijk welke bedrijven schade hebben, maar het zijn er wel meerdere, aldus de Veiligheidsregio.

De brand aan de Hazenkoog werd rond 4.00 uur ontdekt. Het pand is niet meer te redden en staat in lichterlaaie. De straat is onderdeel van industrieterrein Beverkoog. De brandweer is massaal ingezet.

De Berenkoog is vanaf de Otterkoog afgesloten. De bedrijven die daar zitten, kunnen niet open. Eigenaren worden opgevangen door de brandweer en geinformeerd. "We gaan langzamerhand, in de loop van de dag, kijken of bedrijven bereikbaar worden."

Volgens Mariëtte Bakker van de Veiligheidsregio is er schade aan meerdere bedrijven. "We proberen de brand zo klein mogelijk te houden, maar het is spannend of het zich uit gaat breiden. We horen veel vlammen en knallen van auto's die er staan."

Geur- en rookoverlast

Mensen die wonen of werken rondom dit gebied kunnen rook- of geuroverlast ervaren, maar mogen wel naar buiten 'om naar een andere bestemming te gaan'. Omwonenden kregen rond 5.17 uur een melding. Veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren dicht te houden. De N242 is wel begaanbaar.

"Er is veel rookontwikkeling richting Heerhugowaard en Langedijk. We hebben meetploegen op pad gestuurd om te kijken of die rook gevaarlijk is."

Op Facebook klagen meerdere Alkmaarders van 'een ongelooflijke stank in huis'.