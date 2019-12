Ben Jonker wil betere buslijnen in Amstelveen: "Onze wijk is verstoken van openbaar vervoer"

AMSTELVEEN - De in het oosten van Amstelveen gelegen wijken Bankras en Kostverloren zijn uiterst slecht te bereiken per openbaar vervoer. Dat moet anders kunnen, bedacht voorzitter van het wijkplatform Bankras Kostverloren Ben Jonker, en dus komt hij met een oplossing. Twee buslijnen die de belangrijkste plekken in de stad met elkaar verbinden.

"Er rijden nu her en der wat lijnen en die eindigen heel vaak in het stadshart. Maar als iemand van de ene kant naar de andere kant van Amstelveen wil, kan dat niet", legt Jonker uit. Donderdag gaat hij zijn plannen bespreken met het wijkplatform.

Probleem wordt erkend

Wethouder Rob Ellermeijer van Mobiliteit erkent de problemen in dit deel van de stad. "Fijnmazig openbaar vervoer is in de hele gemeente een aandachtspunt, maar zeker in Kostverloren. Er is daar geen openbaar vervoer in de wijk. Ze moeten lopend naar de Amsteltram en dat is vanaf sommige plekken best een behoorlijke afstand", legt Ellermeijer uit.

De wethouder geeft aan naar oplossingen willen te kijken. "Er zijn verschillende initiatieven die bekeken worden, en dit initiatief is er ook een waar we heel serieus naar kijken. Alleen maar prima dat we dit ook samen met bewoners kunnen doen die een dergelijk initiatief nemen."