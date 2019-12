Haarlemse rappers hiphoppen door het Frans Hals Museum: "De schutters zijn the shooters"

HAARLEM - "Zoek je art in de stad, in het hart daar vind je Frans", klinkt het door de zalen van het Frans Hals Museum in Haarlem. Rapper K-NON, ook wel bekend als Martijn de Graaf, neemt deze week zijn nieuwe videoclip op in het museum. Het is één van de clips die gemaakt wordt voor het project 'Monument Taal', bedoeld om Haarlemse jongeren wat dichter bij de monumenten in de stad te betrekken.

De Haarlemse videomaker Wessel Hoek 'draait' de clip onder regie van de broertjes Labadie-Cortes, Joël en Lorenzo. Die twee weten wel hoe een goede clip eruit moet zien, ze zijn inmiddels landelijk doorgebroken als rapduo 'Dos Hermanos'.

Onder de indruk

"Ik kijk mijn ogen uit, sowieso", zegt Martijn, als hij tussen de raps door even om zich heen kijkt. Hij woont in Haarlem, maar was hier nog niet eerder geweest. "Dit was een uitgelezen kans." Hij heeft de tekst en de beats zelf gemaakt voor deze 'track' over het Frans Hals Museum en heeft zich dus goed moeten verdiepen in de zeventiende-eeuwse grootmeester. "In deze wijk is hij opgegroeid. Jong, oud, rijk, arm, hij heeft ze allemaal geschilderd. En de rest is geschiedenis", lacht hij.

Hiphop en de monumenten

Er worden meerdere videoclips gemaakt, over diverse Haarlemse monumenten. De Ripperda Kazerne, de basiliek St. Bavo, het stadhuis, ze komen allemaal in woord en beeld aan bod, op 'dikke' Haarlemse hiphopbeats. "Jongeren weten wel hoe ze blowend op een bankje naar de St. Bavo moeten kijken, maar kijk er nou eens goed naar. Probeer je erin te verdiepen. Iedereen luistert hiphop, dus hoe mooi is het om die twee samen te brengen ze op die manier wat meer te leren", aldus Joël.

Uitkijken geblazen

Wessel heeft alle clips gemaakt en staat dus ook nu weer met de camera in zijn handen. Een museummedewerker kijkt af en toe wat paniekerig als hij iets te dicht bij de schilderijen in de buurt komt. "Ze hebben met randen aangegeven tot hoever we mogen bewegen, maar ik ben nogal speels met mijn camera. Het komt wel goed, hoor."

Ze krijgen een paar uur de tijd om de clip op te nemen en dat lukt met gemak. Martijn is gefascineerd door de enorme schuttersstukken die er hangen. Dat zijn 'the shooters', pauw, pauw", lacht hij. Zijn clip komt in januari uit, net als de drie andere 'Monument Taal'-tracks.