WOGNUM - Bij een papierverwerkingsbedrijf aan de Spoorstraat in Wognum is vanmiddag brand uitgebroken. Inmiddels zijn de vlammen onder controle.

Volgens een getuige zou het om Sortiva gaan. In de bedrijfshal wordt papier en karton gerecycled.

Er waren meerdere brandweereenheden aanwezig om het vuur te blussen. De brandweer schaalde op naar middelbrand.

Op foto's was te zien dat er veel rook vrijkwam. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.