Onderzoeksbureau TNO: "Bollengif in grond komt ook in winter vrij"

'T ZAND - Bollengif in grond komt ook in de winter vrij. Ook kan stof in huizen nog gif bevatten. Dat blijkt uit onderzoek waarvan Jan Duyzer van TNO gisteravond de resultaten presenteerde.

Onze mediapartner Noordkop Centraal was bij de presentatie van de resultaten.

Zoals verwacht worden mensen die dichter bij percelen wonen waar bollengif wordt gespoten meer blootgesteld dan die verder weg wonen. De gevolgen voor de gezondheid van de blootstelling op lange termijn zijn niet onderzocht.

De rapportage over de resultaten was een onderdeel van de beeldvormende raadsvergadering, die gisteravond bij BolleNoord in 't Zand werd gehouden. Er waren zo'n 150 mensen aanwezig. De avond stond onder leiding van Vera van Vuure van de PvdA.

Vergroenen

André Hoogendijk, voormalig adjunct-directeur van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, gaf aan dat de sector al tijdens de loop van het onderzoek nieuw beleid heeft ontwikkeld om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen en te 'vergroenen'. Hij pleitte ook voor een dialoog tussen bollenkwekers, beleidsmakers en inwoners.

Ook nieuwe resistente bollen zouden op den duur het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen terugdringen.

Waterkwaliteit

Door enkele inwoners werden zorgen uitgesproken over de waterkwaliteit in de bollengebieden. Het Hoogheemraadschap benadrukte dat de kwaliteit van het water al veel is verbeterd mede door door stappen van de bollentelers. Incidentele overschrijdingen komen nog wel voor.

Noordkop Centraal maakte onderstaande reportage van de avond: