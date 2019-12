Verborgen verhalen van 's-Gravelandse buitenplaatsen: Boekesteyn

'S-GRAVELAND - Middenin de bossen in 's-Graveland liggen tien statige buitenplaatsen op een rij. Er wordt veel gewandeld rondom de oude landhuizen en door de tuinen van de buitenplaatsen. Maar hoe zijn ze ooit ontstaan? Hoe leefden de mensen hier? En hoe bijzonder is de natuur? Dat gaan we in deze serie uitzoeken.