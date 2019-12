Vrachtwagen botst tegen personenauto in Haarlem

HAARLEM - Een vrachtwagen en auto zijn op het Delftplein in Haarlem gebotst. Inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

Een getuige meldt dat er kinderen gewond zijn geraakt bij het ongeluk, maar dat kon de politie niet bevestigen. Het is niet bekend of er mensen zijn meegenomen naar het ziekenhuis.

Op foto's is te zien dat de vrachtwagen tegen de zijkant van de personenauto is aangereden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de politie is de weg enige tijd afgesloten geweest.