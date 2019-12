ALKMAAR - Door een ongeluk op de N242 bij Alkmaar was er een lange file ontstaan. Inmiddels is die voorbij.

Automobilisten richting Middenmeer moeten rekening houden met een vertraging van bijna drie kwartier. De file begint bij de aansluiting van de A9 met de provinciale weg.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Er is op dit moment slecht één rijstrook open.