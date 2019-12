Mysterieus schuim ligt over kilometers verspreid langs kant van de weg

SINT MAARTENSVLOTBRUG - Over kilometers verspreid ligt op twintig plekken langs de provinciale weg N9 tussen Schoorldam en de Stolpen mysterieus schuim. Mensen verwonderen zich er op sociale media over en vragen zich af waar het vandaan komt. Na een paar belletjes blijkt het te maken te hebben met een ondergrondse waterleiding.

De waterleiding die onder de weg was aangelegd, bleek toe te zijn aan vervanging. Daarom had waterleidingbedrijf PWN een nieuwe leiding aangelegd. Om te voorkomen dat de oude waterleiding zou breken, is die opgevuld met schuimbeton.

"Hij werd niet meer gebruikt, dus dit was niet om een lekkage te voorkomen", zegt Peter van der Grijspaarde van Firma Hak die het werk uitvoerde. "Maar we wilden wel voorkomen dat de parkeerhavens en -plekken zouden verzakken. Weghalen van de leiding was geen optie, want dat kost veel te veel en hij ligt bovendien op moeilijk bereikbaar plekken." Net als bij purschuim zet schuimbeton uit. "We ruimen later deze week de restanten op."