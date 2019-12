Voor het eerst frituurvet door kerosineleidingen Schiphol

SCHIPHOL - Voor het eerst in de geschiedenis van Schiphol is er biobrandstof door de kerosineleidingen gepompt. Die brandstof is gemaakt van gebruikt frituurvet, waarmee het gebruik een belangrijke stap is richting het klimaatneutraal maken van de luchtvaart.

Experimenten met biobrandstof in de luchtvaart zijn niet nieuw, maar tot voor kort kon die biobrandstof niet - zoals gebruikelijk voor fossiele kerosine - via het netwerk van kerosineleidingen, -pompen en -leidingen naar de vliegtuigen worden getransporteerd.

KLM heeft nu de primeur. De biobrandstof die de maatschappij heeft gekocht, wordt op de luchthaven gemengd met fossiele brandstof, om vervolgens naar de vliegtuigen te worden gepompt. KLM benadrukt dat de 'blend' net zo veilig is als volledig fossiele kerosine, maar de CO2-uitstoot tot tachtig procent vermindert.

Biobrandstoffabriek in aanbouw

De biobrandstof die KLM heeft gekocht komt bovenop de biobrandstof die het bedrijf vanuit Los Angeles importeert. Daarmee moet de periode tot 2022 worden overbrugd, want in dat jaar opent in Delfzijl een biobrandstoffabriek, waar zowel KLM als Schiphol een belang in hebben. In die fabriek moet jaarlijks 75.000 ton biobrandstof worden geproduceerd, wat ongeveer gelijkstaat aan 2 procent van KLM's brandstofbehoefte.

