Veroordeelde van doden Alkmaarse garagehouder in 1997 gaat in cassatie

ALKMAAR - De man die veroordeeld is voor het doden van garagehouder Pieter Teunissen uit Alkmaar gaat in cassatie. De man heeft in 1997 tijdens een 'proefrit' de eigenaar van de auto gewurgd. Volgens zijn advocaat was dit om het slachtoffer onder controle te houden, niet te doden. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling in stand te houden.

De garagehouder werd op 31 augustus 1997 dood aangetroffen in een auto in Schagen. Een dag eerder was hij in het gezelschap van potentiële autokopers Pieter K. en Johnny Z. voor een proefrit bij zijn bedrijf vertrokken.

De mannen zouden van plan zijn geweest Teunissen onderweg op straat te zetten en er met die auto vandoor te gaan. Ze wilden het voertuig op een later moment weer verkopen.

Wurggreep

Dat liep allemaal anders. Al snel nadat het drietal was weggereden, nam K. - die op de achterbank zat - autohandelaar Teunissen in een wurggreep. Pas veertig minuten later - toen ze ter hoogte van Schagen reden - liet K. hem los: Teunissen was toen al overleden. Nadat ze bijna 2.000 gulden uit z'n portemonnee hadden gehaald, parkeerden ze de auto op een parkeerplaats in Schagen en lieten daarin het levenloze lichaam van Teunissen achter.